A pesar de que un influencer suele compartir muchos aspectos de su vida con sus seguidores, cuando se trata de temas mucho más personales, lo normal es que guarden silencio y, con el tiempo, quizá lo compartan con sus seguidores. Es precisamente lo que Yoli Claramonte, ex gran hermana y más conocida en las redes sociales como @love_yolii, hizo en su día: guardó silencio sobre su segundo embarazo con Jonathan, ahora su ex... pero recién iniciado 2020, y separada del que fuera su chico, ha compartido con todos nosotros la imágenes que grabó del momento en el que se enteró de que esperaba un hermanito para Valeria.

Mediaset

En unas imágenes inéditas de 2017, Yoli ya contaba que levaba entre 15 y 18 días de retraso con su menstruación, y aunque en el hospital le habían hecho pruebas y le dijeron que no estaba embarazada, "yo sí creo que lo estoy. No sé que va a salir, pero no sé si ahora mismo es el momento…", apuntó.

Mediaset

Los nervios se apoderaban de ella, y con el 'predictor' en la mano y lágrimas en los ojos, confirmaba: "Estoy embarazada. Madre mía, otro bebé". Mientras estas imágenes se reproducían, la propia Yoli se grababa viéndolas, y tampoco podía evitar llorar al recordar aquel episodio tan duro de su vida, ya que al final ese bebé nunca llegó: "No lo he hablado con nadie. No lo sabe ni mi familia ni lo he hablado con mis amigas. Es algo que borré totalmente de mis recuerdos porque no pensé que volvería a hablar de ello nunca", desvelaba.

Mediaset

Contenta pero muy asustada, la Yoli de 2017 -que poco sabía lo que se le vendría encima meses después- añadía: "Yo tenía la sensación de estar embarazada, pero nunca te lo llegas a creer hasta que ves esto. Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, pero me asusta un poco esta sensación. Me alegro de poder compartirlo con todos vosotros… madre mía, lo miro y no me lo creo. Voy a esperar a que llegue Jonathan y se lleve la sorpresa".

Mediaset

La sorpresa llegó, aunque aquella historia no tuvo un final feliz, y sin aguantar la pena, los nervios y con las ganas de parar el vídeo, la Yoli de 2020 dejaba caer por dónde iban a ir los tiros en el siguiente capítulo, donde desvelará, presumiblemente, lo que ocurrió: "Esto es algo que nunca hablé con Jonathan, y me duele en el alma, porque siempre he querido darle un hermanito a Valeria, y es algo que llevo marcado en mi corazón porque fue muy duro, en esa situación y hacer lo que hice… no fue fácil para mí".