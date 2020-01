Cambiar de vida está al alcance de todos, y si no que se lo digan a la ex viceversa Jenni Lara. La joven llegó al programa de 'MYHYV' en un momento, según desveló ella misma, en el que pretendió a Labrador sólo por dar celos a su ex novio. Aquello no llegó demasiado lejos (y eso que llegó a ser tronista, aunque fue expulsada tras llegar a oídos del programa que estaba viendo a otro chico en secreto), y ella, muy harta también de discutir con el resto de pretendientas, dejó el show... pero en 2020, su vida es muy diferente: ahora está de lo más enamorada de su churri ¡y está esperando su primer bebé! De hecho, está ya a punto de caramelo, porque salió de cuentas hace ya 3 días...

Así lo ha contado ella misma en su cuenta de Instagram, donde asegura que está deseando verle la cara a su 'princesa' (será una niña), aunque también está apurando al máximo y disfrutando de su barriga de embarazada, a la que dice que echará de menos, pero después de más de 9 meses, está lista para ser madre. "Puedo juraros que estoy viviendo la etapa más feliz de mi vida", apunta también.

Su chico, Héctor, también está deseando verle la cara a su pequeña, a la que parece que llamarán Ángel (nombre unisex), aunque una idea se pueden hacer ya gracias a la ecografía en 4D que compartieron hace unas semanas:

Puede ser su regalo de cumpleaños

Jennifer está muy contenta con una idea que se le ha pasado por la cabeza, y es que el parto podría encajar con el mismo día de su cumpleaños, el 17 de enero, que además coincidirá con el día en el que, si aún no ha nacido, le darán cita para provocarle el parto. ¿Qué pasará?