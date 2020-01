A los 58 años, Antonia San Juan ha vuelto a creer en el amor.

El último novio que se le conoce fue Yeyo, en 2017.

La actriz Antonia San Juan está viviendo una etapa de lo más bonita. A sus 58 años, en el plano profesional, ha recibido con los brazos abiertos la nominación a los premios Feroz a mejor actriz de reparto por 'El Hoyo', del director Galder Gaztelu-Urrutia, pero también está feliz cual perdiz en el plano amoroso: ¿quiere decir eso que está enamorada? Quizá es pronto para decirlo con esas palabras, pero desde luego la ilusión la tiene intacta: "Para el amor siempre hay tiempo. No es cuestión de buscar, pero si aparece alguien... estar por estar, no", dijo durante la entrega de los Premios Días de Cine.



Separada desde hace 5 años del que fuera también su compañero en 'La que se avecina', Luis Miguel Seguí, dice echar de menos el amor, pero también ha aprendido a estar sola... y tan divinamente: "He tenido encuentros en estos 5 años que hace que me separé, 2 ó 3, pero verdaderamente no se ha dado... aunque conservo, con mi edad, la ilusión de que aparezca alguien con quien compartir. También te digo que nunca he vivido sola... ahora llevo 5 años viviendo sola y soy muy feliz", afirmó con una sonrisa de oreja a oreja.

Sin embargo, "sola, sola" tampoco está ya: parece que, al fin, ha llegado a su vida un hombre que la hace sonreír aún más, y se siente como una adolescente: "Hay alguien que me da como cosita cuando me llama y hablo con él, pero no sé por dónde irá el asunto...". Tú tranquila, Antonia, ¡que seguro que sale estupendo!