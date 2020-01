Que levante la mano quien no se haría un retoque estético aunque tuviera dinero para ello. Seguramente habría pocas manos levantadas, y es que, aunque sea una cosa nimia, probablemente todos pasaríamos por la aguja o el bisturí para arreglar o realzar alguna parte de nuestro cuerpo que no nos hace mucha gracia. Sin embargo, a veces la vanidad sale cara, y especialmente si la intervención sale demasiado barata... o directamente gratis, como le pasó a Bigote Arrocet. El ex de María Teresa Campos parece ser un adicto a este tipo de intervenciones, y este verano lo pasó realmente mal tras una...

Cedida Movistar+

Mucho se especuló sobre la tardanza de Bigote en volver de Chile, cuando realmente acudió al país para gestionar unos asuntos de la herencia familiar. Pero su retraso en la vuelta hizo que se especulara sobre su relación con María Teresa Campos. Por aquel entonces seguían juntos, y el problema iba por otro lado: Bigote se había sometido a una intervención, "un lifting" -según apuntó Lydia Lozano en 'Sálvame'-, que salió realmente mal ¡y acabó con la cara quemada!

"Se hizo un lifting, una cosa en la cara, gratis, con su amiga la médico. Pero desgraciadamente le quemaron la cara y entonces se tuvo que quedar. Para él no era fácil explicarlo porque a él le importa mucho su pelo, su cara y su cuerpo, entonces no quería aparecer en España con esa deformación", reveló la colaboradora. ¡Menudo Cristo se tuvo que hacer en la cara...! Eso sí, cuando volvió, ya estaba recuperado, porque en fotos del pasado noviembre, en una fiesta, su cara lucía resplandeciente. Tanto, que parecía otro si lo comparamos con fotos de unos meses atrás...

Gtres

No es el único al que le ha salido mal

Hace unas semanas, la actriz Carola Baleztena también contó que había sufrido un percance con una intervención. En su caso, se trató de una clínica que se puso en contacto con ella para hacer un acuerdo publicitario. Ella accedió, y aunque le dijeron que era normal que ocurriera, acabó con la cara quemada por el tratamiento durante varias semanas...