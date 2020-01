Hace tres años que Marta Hazas y Javier Veiga se casaron después de seis años de noviazgo. Además de ser pareja en la vida real, también lo son en la ficción de la serie ‘Pequeñas coincidencias’, cuya segunda temporada ya está disponible en Amazon Prime Video y que en unos meses se emitirá en Antena 3. En esta producción, que ambos protagonizan, Javier interviene además como director y guionista.

¿Hay algo de autobiográfico en la serie?

Javier: No se cuenta nuestra vida, pero indudablemente hablo de las cosas que me preocupan a mí. Sería incapaz de contar una historia de refugiados, porque no sé cómo son las cosas. Pero no es una serie donde contemos nuestra vida en pareja. Que los personajes se llamen Marta y Javi es una casualidad.

¿Sí?

J: Es una coincidencia porque el primer capítulo lo escribí con una guionista que se llamaba Marta, y decidimos ponerles nuestros nombres a los personajes. Yo nunca pensé que iba a intervenir en la serie como actor.



Después de la primera temporada, que era muy romántica, ¿en esta segunda tanda de episodios qué concesiones tienen que hacer vuestros personajes para que la convivencia sea fácil?

Marta: Pues ahí está el problema, y más para dos personajes egocéntricos como ellos. Marta no quiere renunciar a tener una vida romántica o especial. Y Javi va a tener otro tipo de renuncias porque sus caracteres van a chocar.

En ‘El hormiguero’ dijiste que te habías enamorado de Javier en una semana y cuando le viste en calzoncillos azules. Javier, ¿sigues usando calzoncillos azules?

J: No. Eran azul claro y ahora los uso azul oscuro. Igual debería volver a los claros (risas).

M: Es verdad, nos conocimos en el rodaje de una película. Me pareció majo y un buen día me vi pensando en él. Luego me mandó un mensaje preguntándome si le había echado de menos, y así surgió...

¿Es fácil trabajar juntos?

J: La clave es que somos los dos muy disciplinados. Yo tengo que dirigir y ella, actuar.

Pero como todos los directores la regañarás...

M: Cuando trabajas de una manera profesional es dirigir. No nos lo llevamos a lo personal. Y cuando llegamos a casa, no hay revancha. Lo tenemos muy bien separado. Lo bueno es que nosotros tenemos otros trabajos, en los que Javier dirige a otros actores y yo estoy acostumbrada a que me dirijan.

Lo cierto es que cada vez trabajáis más juntos, porque, además de tele, también hacéis teatro...

J: Yo quiero destacar la generosidad de Marta, porque yo tengo que dirigir de alguna manera. Y ella lo acepta.

M: Y también que la cosa viene muy trabajada de cuando leemos los guiones. Pero guerreo con Javier como con otros directores.

Marta, ¿no intervienes en el guión?

M: No, si me pregunta doy mi opinión. Sólo eso. Pero hay que decir que me copia cosas de la vida real.

¿Como cuál?

M: Pues la primera temporada: ‘No me pega que te llames Javi. Porque Javi es nombre de chico guapo’.

J: Sobre todo frases que me dice en nuestras broncas.

En esta temporada se habla de formar una familia, ¿vosotros lo pensáis?

M: Ahora puedes elegir. Y hay que tomar una decisión, y nosotros todavía no la hemos tomado.

Javier, ¿cómo es la Marta de andar por casa?

J: Te voy a contar una cosa: Marta, cuando se pone gafas, no me deja mirarla, y menos en las discusiones. Es muy coqueta.

Marta, ¿cómo es Javier?

M: Nos entendemos muy bien. No le puedo criticar nada que no me autocriticara yo. Los dos hacemos la convivencia fácil.



¿Qué pedís a este año?

M: La tercera temporada de ‘Pequeñas coincidencias’ y que la vida nos siga tratando igual de bien. Nosotros ya tenemos copado el ego al hacer la serie, ahora sólo nos falta que la gente nos vea y que algún futbolista nos haga promo en redes (risas).



Que os la haga tu amiga Paula Echevarría...

M: Paula es muy fan de la serie y en la presentación de ‘Velvet’ me hizo promo. Más maja no puede ser.

No paráis de trabajar, ¿tenéis la sensación de que si no sales en la tele no existes?

M: Yo tengo más la sensación de que si no estás en Instagram no existes. Ahora con tanta cantidad de series es normal ver a actores de teatro.

J: Antes los gremios del teatro, la tele y el cine estaban más separados.

En la serie, Marta es diseñadora de moda y Javier, chef...

M: La moda me divierte. Es un mundo que me fascina.

J: Yo soy quien cocina en casa. Soy fan de la gastronomía. Es mi profesión frustrada. Me hubiera encantado ser chef. Mis padres tenían un restaurante.

¿Te veremos en ‘MasterChef celebrity’?

M: Le encantaría.