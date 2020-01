¿Es este el posado más tierno de Rosalía? No tenemos pruebas, pero tampoco dudas

"🐶Ay dios mío, me enamoréeeee", con estas palabras ha anunciado Rosalía que le han robado el corazón, y no, no es Kylie Jenner. La cantante y la famosa empresaria se "comprometieron" desde que se conocieron y lo suyo fue un auténtico flechazo, desde entonces se llaman "mi mujer" la una a la otra y enloquecen a la red cada vez que comparten fotografías juntas. Entonces, si no es la hermanísima, ¿quien ha enamorado así a Rosalía? Pista: Tiene el pelo color chocolate, muy rizado... y ladra. Y con él ha compartido la que es, probablemente, la imagen más tierna de su perfil social de Instagram.

"Qué dulces", "como para no enamorarte", "qué tiernos" o "y seguro que él de ti también" han sido algunos de los cientos de comentarios que ha recibido con su publicación, y es que sus seguidores son de lo más fieles, tanto que acumula más de 8 millones.

Tampoco han podido evitar comentar la foto rostros conocidos y muy amantes de los animales, como es el caso de India Martínez: "Oleeeee, que bonitosss!!!", además, la ha invitado a unirse a 'A mi no me hables', una iniciativa de la cantante que todavía está por sorprendernos: "Na más te ha faltado poner el hashtag #aminomehables ❤️❤️❤️ para que forméis parte de esta constelación de mejores amigos... besitos preciosa!".

Eso sí, aunque la foto es tierna y hay muchos comentarios positivos, ya sabemos cómo es esto de las redes y los 'haters' no han tardado en salir, recordando uno de los gestos más polémicos de la artista diciendo: "¿Será tu nuevo abrigo?", "acto seguido se hizo un abrigo" o "Seguramente estás pensando en hacerte un abrigo".