Gonzalo Montoya no paró de reírse mientras su compañero Christofer lo pasaba fatal viendo el acercamiento entre su novia, Fani y Rubén.

El sevillano se ha defendido en su perfil de Instagram y no es la primera vez que usa este canal para justificar sus polémicos comportamientos.



Si alguien todavía no tiene claro quién es el concursante más polémico de 'La Isla de las Tentaciones', tranquilo que ahora mismo se lo dejamos claro: Gonzalo Montoya. El ex gran hermano no empezó el reality con muy buen pie cuando se refirió a su novia, Susana Molina, como Pikachu. Una actitud que ya tuvo 'castigo', ganarse a Belén Esteban como su enemiga. Para defenderse de la lluvia de críticas que le cayó entonces, el sevillano usó sus redes sociales y ahora le ha tocado volver a hacerlo de nuevo. ¿Por qué?

Telecinco

Durante la celebración de la primera hoguera del 'La isla de las tentaciones', Gonzalo, junto a Álex Bueno, no pararon de reírse mientras Christofer veía las imágenes de su novia Fani tonteando con Rubén. Gonzalo y Álex Bueno, sentados justo detrás de un afligido Rubén, comenzaron con sonrisitas, después se taparon la boca, para al final casi rozar la carcajada en un momento dado. Cómo sería la cosa que la propia Mónica Naranjo no pudo evitar darles un tirón de orejas: "Creo que no estáis teniendo mucho respeto a vuestro compañero”. Rápido se le han olvidado a Gonzalo las lágrimas que derramó por celos al enterarse de que Susana tendría una cita con Antonio.

Telecinco

Como era de esperar, una vez más, Gonzalo Montoya ha recibido un aluvión de críticas por ese comportamiento y ha vuelto a usar las redes para defenderse. El sevillano se ha explicado en su Instagram diciendo que sólo era “una risa nerviosa”, algo que según él es de lo más normal. “Si nunca os ha pasado me estáis mintiendo, sois unos falsos", ha dicho quedándose tan pancho.

Pero ojo que el ex gran hermano ha tirado de comparativas para justificar sus risas. "Me reía de mi compañero como cuando el profesor le echa la bronca a tu mejor amigo en clase y al final te echa la bronca a ti. Como cuando tu abuela le mete una alpargatazo en la cabeza a tu hermano, te acabas riendo y te pega a ti también”. ¿Quiere decir con eso que está esperando vídeos de Susana tonteando con otros?