'Sálvame Limón' ha arrancado, como es habitual, con la ausencia de Jorge Javier, que se suele incorporar al programa a las cinco de la tarde con 'Sálvame Naranja', así que alguien tiene que coger las riendas del programa... Parecía ser Kiko Hernández quien, una vez más, presentaría el programa de esta tarde, sin embargo tenía algo importante que anunciar: "Quiero hablar de alguien que está en este plató, un superviviente que ha superado los reveses de la vida como pocos y ha renacido después de tocar fondo. Ese alguien eres tú Víctor, hoy es tu cumpleaños y, como regalo, te paso este pinganillo: 'Sálvame Limón' es todo tuyo".

Unas palabras que han provocado las lágrimas de su compañero, que parece haber renacido, como bien ha dicho Kiko, después de tocar fondo. Por eso el colaborador se ha deshecho en lágrimas por esta segunda oportunidad de ponerse a los mandos y abrazaba a su compañero mientras se ponía el pinganillo.

telecinco

La noticia ha llegado con motivo de su cumpleaños, por eso el programa ha querido hacerle este regalazo. Pero... minutos después, llegaba el primer problema: no escuchaba al director. "Ya te están boicoteando", bromeaba Kiko Matamoros pero Víctor negaba: "Quiero demostrar que sigo siendo aquel profesional que fui, voy a coger el toro por los cuernos y voy a ir con el programa".



Mucho ha llovido desde que Víctor era uno de los presentadores del prime time... Pero ha vuelto a demostrar su valía ante la alegría de compañeros como Belén Esteban, una de sus grandes amigas, sin embargo otros... parecen no tenerle demasiado respeto como presentador y se han tomado sus órdenes un poco a la torera. Hasta él mismo ha bromeado con sentir que no puede con ellos y que después de esto quizá lo echen... ¡No, hombre, no!