Mira que nos gusta la cantante británica Dua Lipa, pero el careto con el que posó en la alfombra roja de los American Music Awards como que no lo entendemos. Pero no es la única celebrity que estos días ha hecho cosas 'horrorosas'. Y si no que le pregunten a James Corden que es otro que para hacerse una foto pone a su lengua a hacer contorsionismo.

Aunque para 'rarito', el actor Jack Black, que se plantó en un estreno de cine con unas pintas un tanto peculiares... Pero todavía tenemos a más famosos pillados 'in fraganti' estos días de atrás. ¡Mira quién está en nuestro 'Horror de la semana'

Lo de salir guiñando el ojo y sacando la lengua en las fotos está fetén si lo haces con tu móvil y, si sales malamente, así puedes borrar. Cuando posas para la prensa como hizo Dua Lipa en los American Music Awards, el resultado sólo te lleva a estas páginas...

El famoso presentador James Corden recibió en su programa ‘The late late show’ a la actriz y Youtuber Lilly Singh y a Don Johnson. Para recordar el momentazo, James sacó un selfie y la cara del ex de Melanie Griffith, más que de alegría, fue de sustaco.

Lo de retocarse está bien cuando no hay gente esperándote. Cara Delevingne no se cortó un pelo y acicaló a Orlando Bloom en pleno photocall. ¡Para eso está el camerino!

Así de fantasioso se presentó el actor de ‘Jumanji: el siguiente nivel’, Jack Black, en la gala de ‘The art of Elysium’ celebrada en Los Ángeles: con un pantalón de pana, una camiseta con un lobo galáctico y barba nivel Santa Claus.