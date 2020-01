Ismael y Andreína tienen una segunda cita de lo más ardiente en la piscina.

tienen una segunda en la piscina. Andrea y Óscar a punto de besarse en más de una ocasión aunque luego ella rompe a llorar al echar de menos a su novio...



Ismael y Andrea entraron con el cliché de ser la pareja más celosa de 'La Isla de las Tentaciones' pero ambos han dejado de lado los celos para dejarse llevar por la tentación en sus segundas citas. Los dos repetían citas, él con Andreína y ella con Óscar, y digamos que las han aprovechado... ¿Está ya rota la pareja de 'First Dates'? Ismael ha decidido “soltarse” con Andreína, tanto que la tensión sexual casi hacer hervir el agua de la piscina donde se bañaban. Andrea sigue dejándose querer cada vez más por Óscar y el ansiado beso no llega por unos milímetros...

Telecinco

Si es que se veía venir... En el momento en el que Ismael vio a su novia tonteando con Óscar, algo hizo clic en su cabeza y pasó de estar dolido por la actitud de su chica con el rubiales a decidir dejarse llevar para disfrutar de la experiencia y vaya si está disfrutando... Ismael y Andreína tuvieron una segunda cita en la piscina que ya empezó con un 'tú me das cremita, yo te doy cremita' y terminó con los dos confesando que ahí había tensión sexual no resulta para dar y tomar.



Telecinco

Ismael no dudó en piropearla alabando su cuerpazo y ya una vez en el agua la cosa se puso calentita, calentita... Ella confiesa que quiere “conocerle a fondo” mientras le dedica una mirada que habla por sí sola. Ismael reconoce que “hay tensión sexual” que “no tiene miedo a quemarse y eso que “Andreína es puro fuego” . Sin comentarios...

Telecinco

Por su parte la cita de Andrea con Óscar fue más dulce que ardiente aunque, tras un paseo a caballo, ella se lanzó a darle un beso en los labios aunque eso sí con un dedo por medio. Pero tras el tonteo, Andrea rompió a llorar al reconocer que echaba de menos su novio. Sin embargo, luego soltó: “No me preocupa que Ismael lo pueda pasar mal, lo que me preocupa ahora es que yo estoy hecha un lío”.

Telecinco

Parece que el beso en toda regla en la boca entre Andrea y Óscar es cuestión de tiempo porque oportunidades no les faltan y, durante una de las fiestas, se quedaron a un escaso milímetro. Además por la noche, Óscar volvió a tentar a Andrea en la puerta de su habitación.

Telecinco

Cuando Ismael vio ese momento, no pudo evitar echarse a llorar y reconocer su decepción al darse cuenta que “igual ella no es la mujer de su vida” pero oye que “sinceramente me alegro porque la veo feliz”. ¿Está ya rota la pareja que nació en 'First Dates'?