Kiko Hernández y Carmen Borrego mantienen un enfrentamiento público desde que la hija pequeña de la Campos participó en ‘Sálvame Okupa’, donde se llevó el famosísimo tartazo.

Pero el culmen del enfrentamiento entre los colaboradores de televisión ha llegado tras la polémica exclusiva en la que ella ha arremetido duramente contra Edmundo Arrocet y ha aprovechado para poner a caldo a Kiko Hernández: “Cuando lo veo en la tele, la quito porque metería la mano y ¡no sé lo que le haría…! Con la familia Campos se comporta como una mala persona. Sé que no le gusto. Kiko es la persona que más daño me ha hecho, y la que peor me lo ha hecho pasar, se regodea. Intenta destrozarme, hundirme. Cuando trabajaba con él, lo que hacía era humillarme y reírse de mí en mi cara. Es el peor compañero con el que he trabajado…”, ha soltado en ‘Lecturas’.

Y, claro, tras estas palabras, el colaborador no podía permanecer callado. Así que, subiéndose al ‘pulpillo’ y anunciando que iba a contar una bomba, Kiko empezó a contestarle: “A mí esta situación me da pena. Te ves arrastrada a hacer exclusiva, tras exclusiva. No sé si tienes unos problemas económicos tan gordos porque a tu marido y a tu hija los han despedido de un trabajo que les buscó Bigote Arrocet, no sé si esto ha sido a raíz de la ruptura de tu madre… No sé qué te lleva a hacer todas estas exclusivas... Lo único que me produces es lástima, pena… Pero si esto lo has hecho por necesidad, doy tus insultos hacia mí como bien empleados. Y si necesitas seguir insultándome, seguir faltando al respeto, decir que yo soy una mala persona, decir que humillo a mis compañeros de trabajo… Si lo necesitas para llenar la nevera, sigue. Yo pongo la otra mejilla.”



Agencias

Llamada polémica

Y luego llegó lo mejor… Kiko contó una conversación que había mantenido con ella sólo dos días antes de sus declaraciones: “Pero, a ver, Potota –así se refirió a ella–, yo con una persona que me humilla, me insulta, arrastra a mi madre y me lo hace pasar tan mal, no hablo por teléfono. Es más, le digo: ‘¡Vas a hablar con tu madre!’ Pero mucho menos le digo: ‘Tenemos que quedar y hablar para hacer las paces.’ Y eso me lo dijiste el lunes 13, ¡después de hacer la exclusiva! Claro, que se te olvidó decirme que la habías hecho y que en ella me habías puesto a parir… Tiene un potorro, la potota… La tía me coge el teléfono, me suelta la chapa y luego hace esto…” Parece que la guerra no ha hecho más que empezar.

Agencias

Jorge Javier y María Patiño también han contestado

Pero Carmen no sólo habló de Kiko en su exclusiva, también tuvo palabras para María Patiño. De ella, dijo: “Nunca he tenido un mal comportamiento con ella, pero que te acusen reiteradas veces de estafadora es grave, es un delito… Le vende más desacreditarme e insultarme constantemente. He estado muchas noches sin dormir.”

Obviamente, Patiño no ha podido quedarse callada: “No se pueden hacer peor las cosas. Por un lado dices una cosa, y cuando ponen otro precio, otra. Eso es una estafa, Carmen Borrego.”

Carmen también tuvo unas palabras para Jorge Javier. El presentador fue contundente: “Yo creo que les da igual lo que digáis y que ha llegado a un punto en el que se la pela todo. Lo único que luego llega el fin de semana y tienen que hacerse las afectadas. Seguramente tenga problemas y le viene bien echarle la culpa a ‘Sálvame’, pero lo mismo lo que necesita es una pastilla para dormir…”

Después de esto, Jorge recibió un mensaje de Carmen y lo leyó. En él Carmen decía: “Qué bonito homenaje”.