Si algo caracteriza a Cardi B son sus atrevidos e innolvidables estilos. La cantante nunca quiere pasar desapercibida y siempre consigue que se hable de sus diferentes looks. En esta ocasión, la hemos pillado paseando por las calles de París junto a su pareja, el también cantante, Offset. Ambos han decidido pasar una noche romántica en la ciudad del amor e ir a cenar a uno de los restaurantes de la ciudad y nosotros lo único que podemos preguntarnos es, ¿Cómo les han dejado entrar así?

La cantante ha sorprendido con un mono totalmente transparente que cubría su ropa interior negra. Poco hay que decir de los complementos: Un pasamontañas con una calavera dibujada y unos botines negros. Para ser Cardi B, se trata de unos de los looks más sencillos con los que ha aparecido ya que nos tiene muy acostumbrados a verla hecha un circo.

La ganadora de un Grammy al 'mejor álbum solista de rap' se decantó por dejar poco a la imaginación. A pesar de las bajas temperaturas que tiene que haber en la capital francesa la intérprete de 'Please Me' lleva a raja tabla la frase 'para presumir hay que sufrir', algo que no ha hecho su chico, que se le ve bien calentito con su enorme abrigo blanco.

Pero no solo ha sido este el look que nos ha dejado 'muertos'. La cantante ha sorprendido con otro pasamontañas, pero en esta ocasión, parece que es mucho más pesado, ya que está cubierto de diamantes. Sí, sí, parece increíble, pero con este estilismo, la archienemiga de Nicki Minaj ha pasado menos frío.

Esta vez, la cantante ha optado por un gran abrigo de pelo negro y ha cubierto su rostro. Lo que nos ha matado no es su look, sino su manicura extra larga, que ha dado un toque de color al sobrio estilismo. Después de esto, pocas combinaciones pueden quedar para dejarnos con la boca abierta, pero tal y como es Cardi B, siempre acabará sorprendiendo.

