Justin Bieber en el hospital

Hace unos días, Justin Bieber confesaba que padece Lyme, una enfermedad crónica provocada por una garrapata, además de una grave mononucleosis .

. Ahora el cantante ha tenido que pasar por el hospital, lo que ha preocupado a sus seguidores.

Desde que Justin Bieber desvelara públicamente que el aspecto físico demacrado que tantos comentarios negativos generaba se debe a las dos enfermedades que padece, lyme y una mononucleosis, medio mundo ha puesto su atención sobre el cantante. Eso sí, algunos lo han hecho pero para criticarle, algo que ha provocado que Hailey Baldwin saque las uñas para defender a su marido. Ahora, Bieber se ha visto obligado a pasar por el hospital y él mismo se lo ha contado a sus seguidores.

El cantante subía a sus stories varias imágenes de su estancia en el hospital. En ellas se podía ver a Justin tumbado en una cama de hospital con una vía intravenosa en el brazo derecho. Pero ojo que a juzgar por ese storie, el marido de Hailey Baldwin se lo tomaba con humor y filosofía aprovechando la ocasión para publicitar con gifs Drew, su marca de ropa.

Con la siguiente imagen, Justin ya dejaba claro el motivo que le había llevado al centro clínico al poner Lyme sobre la imagen de su brazo con la vía. El artista habría tenido que acudir al hospital para recibir el tratamiento intravenoso que el Lyme que padece requiere.

Para no preocupar a sus millones de seguidores, Justin optaba por poner un 'I'm OK' ('Estoy bien). Y es que parece que el cantante tendrá que acostumbrarse a pasar por los hospitales a menudo para tratar y minimizar los efecto del Lyme, causado por la picadura de una garrapata, ya que es una dolencia crónica que, por ahora, no tiene cura.

Tras recibir el tratamiento intravenoso, Bieber se marchó para casa, no sin antes agradecer todos los mensajes de apoyo que había ido recibiendo por redes durante su estancia en el hospital. Por suerte, el artista tiene a su mujer, Hailey Baldwin, totalmente entregada y dispuesta a cuidarlo.

Efectivamente, la estancia en el hospital de Justin Bieber fue algo rápido ya que ese mismo día, y sin aún haberse cambiado de pantalón lo vimos en las calles de Los Angeles con gesto serio y una botella de agua en la mano. Desde aquí le mandamos todo nuestro ánimo.