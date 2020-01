Chiqui, participante de 'Gran Hermano 10', anunciaba hace apenas un mes su separación con Borja Navarro. La joven no pasa por una buena etapa en su vida personal ya que después de mucho tiempo pensándolo, por fin se decidió a dar el paso definitivo de poner fin a su relación. La ex gran hermana aseguró haber pasado un "infierno" durante sus 10 años de relación. Finalmente, con mucho dolor, ha dejado atrás esa vida rompiendo con el padre de sus dos hijas, Alma y Bella, que ahora son el mayor apoyo para Chiqui.

Almudena Martínez 'Chiqui' Instagram

Precisamente ha sido el cuarto cumpleaños de su hija Alma el motivo que ha hecho que levate cabeza y ha compartido su cuenta personal de Instagram un tierno mensaje dedicado a la pequeña, demostrando que a pesar de su corta edad, ambas le ayudan a seguir adelante.

"Hoy es un día muy especial para mí como madre, mi hija Alma ha cumplido 4 añitos ya se está haciendo muy mayor nació 16/1/16 a las 7:13 y estoy muy feliz de compartirlo con todos vosotros le haremos una fiesta muy especial este Sábado. Feliz cumple mi princesa Alma me das todos los días muchas alegrias!!", titula la ex gran hermana la imagen en la que ambas aparecen cogiéndose las manos.

Telecinco.es

Según Chiqui, su ex marido "nunca se ha hecho cargo de las niñas" y que se ha llegado a pasar 14 al frente del ordenador ya que su objetivo es ser 'gamer'. Lo ha llegado a pasar tan mal que durante su segundo parto le pidió al equipo médico que le ligaran las trompas para evitar poder quedar embarazada de nuevo. Ahora Chiqui comienza una nueva etapa y mira hacia adelante con el apoyo de sus pequeñas y muchos de los colaboradores de 'Sálvame'.