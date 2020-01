Tener que someterse a una operación no es plato de buen gusto, ni siquiera cuando se hace por vanidad (como ponerse pecho o quitarse grasa): al final es una época en la que sabes que lo vas a pasar mal, antes -por la preocupación- y después -por la dolorosa recuperación-, pero en ocasiones no tienes la opción de elegir, y si no que se lo digan a Violeta Mangriñán, que sabe que más tarde o más temprano tendrá que someterse a una intervención para quitarse la vesícula. Este pequeño órgano ayuda en la digestión de las comidas, pero se puede vivir perfectamente sin él.

Ya cuando participó en 'Supervivientes 2019' le dio tantos problemas que protagonizó el primer abandono forzoso de la edición (en contra de su voluntad), aunque ahora, meses después, ha conseguido estabilizarse y controlar los dolores. Sin embargo, Violeta ha mostrado su preocupación ante su más de un millón de seguidores, a los que ha pedido consejo y experiencias sobre esta operación.

Violeta Mangriñán Instagram

Desde aquí, ya le podemos decir que se quitará de mayores problemas si se opera cuanto antes: la operación, por laparoscopia, no dura ni una hora, y quizá el mismo día le puedan dar el alta. Sabiendo que llevará una vida normal, y que tan sólo tiene que cuidarse de comer grasas (y sabemos, por su estilo de vida saludable, que no le va a costar nada). ¿Qué más necesita para convencerse?

Los dramas se le acumulan

Esta no es la única preocupación que le quita el sueño a Violeta: a través de su Instagram Stories ya denunció que le habrían estafado alrededor de 30.000 euros, y que aunque aún no podía contar nada, prometía desvelar todos los detalles (y el nombre del estafador, con el que aseguró que íbamos "a flipar") en su próximo capítulo de MTMad... ¿Quién será?