Sofía Suescun, ¿baja en el próximo debate de 'La isla de las tentaciones'?

Sofía Suescun es, cada vez más, un rostro imprescindible en Mediaset

La joven ha desvelado en sus redes sociales que se encuentra indispuesta

Desde que se convirtiera en la ganadora de 'Gran Hermano 16', Sofía Suescun no ha salido de nuestras vidas, ni de nuestras teles. De 'reality' en 'reality' y tiro porque me toca... Ella y su madre, Maite Galdeano, no solo revolucionaron los programas de Telecinco, es que han conseguido hacerse un huequito como colaboradoras y no hay quien las saque de la parrilla televisiva (ojo, ni queremos hacerlo). Desde 'Gran Hermano' a 'Sálvame', 'Viva la vida' o 'Mujeres y hombres y viceversa'... no hay programa en el que no participe Sofía, y ahora que ha arrancado un nuevo programa, no iba a ser menos. ‘La isla de las tentaciones’ está siendo todo un éxito así que se extiende este viernes en Cuatro con el estreno de ‘El debate de las tentaciones’, que conducirá en directo Sandra Barneda.

Y en el debate participará, precisamente, Suescun, experta en esto de los líos amorosos. Sin embargo, puede que no pueda estar presente hoy... ¿El motivo? ¡Está enferma! Ella misma lo ha anunciado a través de sus redes sociales.

Chicooooosssss,estoy malita llevo desde las 6 vomitando y diarreando

Espero curarme para esta tarde noche!!! — SOFIA💫 (@sofiasuescun) January 17, 2020

"Chicos, estoy malita. Llevo desde las 6:00 vomitando y diarreando. Espero curarme para esta tarde noche", ha comentado ante sus miles de seguidores. Y ellos, que son tan fieles como siempre, se han deshecho en palabras de amor hacia Sofía: "Mi niña pobre mejorate", le escriben algunos, y otros le recuerdan que es una pena que no esté Kiko para cuidarla... "encima no tienes a tu bebé, amor, para cuidarte... espero que estés bien para esta noche, lo importante es tu salud. Si estás bien y vas te veremos. A recuperarte que es lo importante, te amamos".