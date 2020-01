La presentadora ha acudido a 'Sálvame' para hablar de 'El debate de las tentaciones'

Sandra Barneda ha hablado sobre su homosexualidad y su vida amorosa

Sandra Barneda vivió, hace unas semanas, una experiencia inolvidable en ‘Planeta Calleja’, donde superó sus miedos y se abrió como nunca. La presentadora habló de su homosexualidad, de cómo se lo contó a sus padres y de que estuvieron nueve meses sin hablarse. La presentadora se rompió con Jesús Calleja y consiguió traspasar la pantalla, tanto que sus lágrimas impactaron hasta a Jorge Javier Vázquez, así se lo ha confesado él mismo cuando les ha visitado en 'Sálvame': “Te veo como una mujer que controla mucho sus sentimientos y romperte así…”, le decía el presentador y ella le ha explicado: “Soy vulnerable, todos tenemos una coraza, por ejemplo tu coraza es que le echas sentido del humor a todo y yo tengo como un punto de seriedad, parece que lo tengo todo controlado y no”.

“Hay una cosa en la que estoy de acuerdo contigo, mi orientación sexual es lo que más me ha marcado en mi vida indiscutiblemente. Esos lloros me llegaron al alma”, confesaba el presentador.



telecinco

Deslealtades, su orientación sexual, ligues... han sido algunos de las temas de los que ha hablado, pero hay algo que ha revolucionado a los espectadores. Según ha contado el propio Jorge Javier, ¡Sharon Stone intentó ligar con ella! Sí, Sharon Stone, habéis leído bien.

"No voy a decir ni que sí ni que no. No pienso responder, esto es una encerrona", ha declarado Sandra, pero el que no desmiente... ya se sabe, así se lo ha hecho saber Jorge Javier, a lo que ella ha reído y ha declarado: "Lleváis ya mucho tiempo haciendo este programa, eh". Blanco y en botella... ¡Qué fuerte! Es de las pocas que podrá decir bien alto que dijo NO a un icono como Stone.

telecinco

Sobre su homosexualidad, ha confesado que los tiempos van a mejor, pero que a las mujeres les sigue costando muchísimo... "Descubrir mi homosexualidad me ha hecho crecer, romper todos mis esquemas y liberar mi mente de prejuicios", ha declarado, "las mujeres todavía vamos muy por detrás y hay que empezar a naturalizarlo todo".