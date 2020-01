El estreno de 'El debate de las tentaciones' ha estado cargado de momentos inolvidables. Y es que los espectadores han podido ver imágenes inéditas del próximo capítulo. Desde luego, el evidente tonteo entre Fani y Rubén nos está dejando pegados a las pantallas. Y la reacción de Christofer no se hará esperar. Será en la siguiente hoguera cuando el teleoperador pueda ser testigo de lo que su chica está viviendo con el ex futbolista. De hecho, hasta ha llegado a confesar que no tiene claro sus sentimientos por el que es su pareja desde hace seis años. Atentos a la apasionante reacción de Christofer.

“Cada vez me siento más cómoda con Rubén. No puedo evitarlo. Igual no estoy tan enamorada de Christofer como pensaba”, aseguró Fani, entre lágrimas tras confesar estas duras palabras sobre su relación con el teleoprador. No obstante, a pesar de que Christofer sabía el tontea que existía entre Fani y Rubén, nunca pensó lo que vería en la tablet.

Christofer fue testigo del apasionado beso que protagonizó su novia con el ex futbolita. Y, como era de esperar, su reacción no fue nada buena. El participante de 'La isla de las tentaciones' abandonó entre lágrimas la hoguera semanal de los concursantes y se fue corriendo por la isla gritando el nombre de su chica. “Si sigue así, abandono”, llegó a confesar. No sabemos cómo terminará esta relación, pero lo que está claro es que bien no va.