Parece que la ex concursante de 'GH 14' está cada vez más cómoda en 'La isla de las tentaciones'. Y es que la modelo, que estaba un poco tímida los primeros programas, ha encontrado su sitio en el reality. Y no lo ha hecho sola. Tras ver las imágenes del tonteo entre Gonzalo y Katherina, la ganadora de 'Gran Hermano' no ha dudado en tener un acercamiento con Lewis, el surfero. Las imágenes hablan por sí solas y Susana desprende una sonrisa especial cada vez que está con el soltero en una de las citas. Veremos cómo se toma esta relación Gonzalo cuando lo vea en la hoguera semanal.

“Estoy muy a gusto con Lewis. Cada vez que hablo con él, me siento muy cómoda”, aseguró Susana. Algo que parece que en un principio no molestó en absoluto a Gonzalo Montoya. “Si se fijará en un chico guapo, me preocuparía. Pero a mi lado, el chaval no tiene nada que hacer”, fue la repuesta del andaluz tras ver esas palabras de la murciana.

Además, la opinión de sus compañeras en la villa hacen dudar más si cabe a Molina. Y es que todos piensan que Gonzalo va a ser el primero en caer en la tentación de Katherina. “Yo creo que no puede vivir sin ella, pero cada vez dudo más en sus intenciones dentro del programa. Creo que va a caer con Katherina”, fueron las palabras de Fiama a su compañera de programa.