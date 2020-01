Es un proyecto importante que saldrá a final de mes

Alejandra Rubio da la cara por Carmen Borrego

El estreno de Alejandra Rubio en televisión

La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, ya es toda una profesional en los medios: entrevistas a pie de calle, sorpresas a su madre y a su abuela. Este viernes se estrenaba como colaboradora de televisión, siguiendo muy de cerca los pasos de su madre, en el Debate de 'La isla de las tentaciones' presentado por Sandra Barneda en Cuatro. Pero los éxitos profesionales de Alejandra no termina ahí.

La hija de Terelu Campos estrena un nuevo proyecto profesional junto a Mila Ximénez. "Es un proyecto muy importante que saldrá a final de mes y vamos a coincidir pero yo no lo he pedido. No es un proyecto televisivo", comentaba la colaboradora de 'Sálvame'.

Además de tener su propio canal en la plataforma MTMAD, Alejandra ejerce de relaciones públicas en una discoteca en la que su novio trabaja como DJ. Una ajetreada agenda profesional que no le han hecho abandonar sus estudios. La hija de Terelu Campos decidía el pasado año dejar su carrera como diseñadora de moda para centrarse en un nuevo reto: sacarse Derecho tras aprobar Selectividad con mucho esfuerzo.

Eso sí, no sabemos cómo se llevará en su nuevo proyecto profesional con Mila Ximénez, dada la mala relación que mantiene la colaboradora con la familia Campos.

Apoya a su tía Carmen Borrego

A pesar de no que la hija de Terelu decía que no quería entrar en hacer "este tipo de televisión", Alejandra no ha dudado en defender a su tía Carmen Borrego tras su entrevista en la que carga contra Edmundo Arrocet. La nieta de María Teresa Campos lo tiene muy claro: "Cada uno hace lo que quiere con su vida y es libre de hablar de lo que quiera. Al fin y al cabo es su madre. No hay que remover para sacar cosas donde no las hay". No ha querido opinar más sobre la exclusiva, pero ha dejado muy claro que su abuela está "fantástica y va a estar "mejor todavía". En cuanto a Edmundo Arrocet, Alejandra no se cree las deslealtades que han salido a luz y ha contado que con ella siempre se ha portado fenomenal: "No tengo nada que reprocharle".