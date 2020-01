Omar Montes, fiel apoyo de Kiko Rivera en su andadura como empresario

Kiko Rivera y Omar Montes se han hecho uña y carne

Omar Montes llenó Hoyo, la discoteca de Kiko Rivera

Kiko Rivera inauguraba el pasado 24 de septiembre su discoteca Hoyo, en Sevilla, un ambicioso proyecto profesional que le convierte en empresario. Así que ahora en su currículum puede presumir de ser, además de DJ, cantante y concursante de 'realities' de televisión, dueño de una discoteca. Abrió dispuesto a revolucionar la noche sevillana y así lo está intentando noche tras noche. Por allí no dejan de pasar estrellas de nuestro país, y algunas no solo para pasarlo en grande, también para subirse al escenario y amenizar la velada. ¿Y quién mejor que Omar Montes? Kiko y Omar son uña y carne y casi no se separan, así que el 'alocao' se ha convertido en un gran apoyo para el hijo de la tonadillera.

Este viernes 17 de enero se subía al escenario de Hoyo a eso de las dos de la mañana para poner música a una gran noche. Después de una cena de la que compartieron varios vídeos en sus redes, Kiko le abrió las puertas de su templo y allí estaban sus seguidores para cantar con Omar a todo pulmón. El cantante de 'Alocao' o 'Como el agua' ha actuado en ‘Hoyo 19’, en la que ya debutó el pasado mes de octubre.

Gtres

No es la primera vez que Omar disfruta y hace disfrutar a los que van a Hoyo. Cuando Kiko Rivera inauguraba la sesión de los miércoles en su discoteca, a la que ha llamado 'Black Hoyo', hasta allí se desplazó uno de los enemigos de Isa a los que más tirria tiene ella: su ex, Omar Montes. El cantante ha hecho muy, pero que muy buenas migas con la familia Pantoja. Tanto, que casi le consideran uno más en la familia...