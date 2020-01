Fani ha sido la primera en caer en la tentación con los solteros

Christofer, tras ver el beso de su chica con otro, amenaza con abandonar el 'reality'

"Me considero una mujer celosa no, híper celosa. Porque lo que es mío, es mío", dejaba claro Fani antes de que arrancase 'La isla de las tentaciones'. Una de las veteranas del grupo dejaba clarísimo que nadie podía tocar lo suyo, quizá por eso nadie esperaba que fuese ella la primera en caer en la tentación... Es una mujer extrovertida y de armas tomar que hace lo que quiere y siente en todo momento, de eso no cabe duda, y lo ha demostrado: Fani no ha podido evitar caer en la tentación. La novia de Christofer tuvo una conexión casi instantánea con Rubén y a pesar de haber asegurado en varias ocasiones que no se besaría con él, ha terminado protagonizando el primer beso entre tentador y tentada. Antes de irse a la cama, se tumbaron juntos en el sofá y dieron rienda suelta a su pasión.

La reacción de Christofer no se ha hecho esperar... Muy enfadado, se arranca el micrófono y empieza a correr por la isla gritando el nombre de Fani.

Telecinco

Pero aunque las redes están siendo duras con Fani por su actitud, su tía ha salido en su defensa. Durante 'El debate de las tentaciones', confesaba creer que Christofer se está haciendo un poco la víctima: "Christofer conoce a Estefanía. Puede llorar mucho pero a veces las cosas no son como parece. Sabe que venían con una pequeña inestabilidad".

"Fani está cansada de tirarle, de ser ella la que trabaja y de tirar del carro. Fani estaba muy aburrida. Es encantador pero no es para Fani", añadía su tía. Eso sí, aunque cree que no son la pareja perfecta, parece que tampoco la ve con Rubén... Opina que Rubén no es trigo limpio: “Él sabe a lo que ha ido y está haciendo su papel, no es sincero”.