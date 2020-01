Kiko cree que Maite tiene muchos traumas

Ha estallado la guerra entre yerno y suegra

Kiko quiere a Maite lo más lejos posible

Maite Galdeano es el gran handicap en todas las relaciones sentimentales de su hija Sofía Suescun. Si con Alejandro Albalá la relación era nefasta, con Kiko Jiménez la cosa empezó bien pero parece que ahora no vive su mejor momento. El ex de Gloria Camila se encuentra participando en 'El tiempo del descuento', donde ya advertía al entrar que su relación con Maite no era muy buena. Algo que ha demostrado con sus duras palabras hacia la ex conductora de autobús. "Cuanto más lejos de Maite, mejor", decía en directo dejando claro que no estaban pasando por su mejor momento.

Aunque este era solo un aperitivo a lo que le esperaba a la madre de Sofía Suescun por parte de su actual novio. En una conversación con Gianmarco, Kiko se despechaba a gusto con ella. "Maite tiene muchos complejos. Muchos traumas con los hombres, con el dinero...", comenzaba diciendo el ex de Gloria Camila.

Y es que, según él a Maite no le gustaba para nada que su hija saliese con el extronista: "No me podía ni ver, me tenía hecha la cruz. Cuando empecé con Sofía casi le da un infarto". A esta conversación, se unían Anabel y Adara. "La tienes que aceptar porque es la madre de tu novia y no va a cambiar", le aconsejaba la sobrina de Isabel Pantoja.

Telecinco.es

"Yo no la tengo en cuenta pero me preocupo por la situación de Sofía que es la que está en medio. De la madre paso. Con la edad que tiene ya no va a cambiar" explicaba para lograr soltar un bombazo. "Al principio es graciosa pero en seguida se pasa y da vergüenza ajena. Es un show", seguía explicando riéndose de la madre de su novia. Kiko asegura que esta conversación ya la ha tenido con Maite y que suele reírse con ella "pero luego se le va la olla" porque "vive una realidad paralela con sus traumas".

Unas palabras que no han hecho ninguna gracia a Maite. La Galdeano le manda un mensaje a Kiko y carga contra él: quiere alejar a su hija de él porque él solo "quiere vivir del cuento". Además, niega todo lo que ha dicho Kiko sobre ella en el reality: "Cuanto más lejos de mi hija, mejor".