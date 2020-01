María Jiménez presenta su nuevo disco

La cantante ha hecho gala de su característico humor provocando continuos ataques de risa a Jorge Javier

La cantante, María Jiménez, ha acudido a 'Sábado Deluxe' para hacer un repaso sobre su trayectoria profesional y personal. La artista ha conquistado a todos los presentes con su característico humor. De hecho, Jorge Javier tuvo que levantarse para alejarse un poco y controlar su ataque de risa tras escuchar las respuestas de María Jiménez quien también se animó a contar un par de chistes a todos los presentes. Un momento muy divertido donde también hubo tiempo para algunas confesiones. La cantante ha reconocido a Jorge Javier que había estado soñando con él.

Telecinco

Jorge Javier le ha preguntado a María Jiménez por el sueño erótico que ha tenido con él. "Estaba quitando las bolitas de los calcetines con una cuchilla de afeitar, aparece Jorge y me dice 'aféitame'. Cuando te quito toda la melena tenías rajita", le ha explicado la cantante. Un sueño que el presentador ha indicado que para él no tenía nada de erótico una opinión con la que no estaba de acuerdo la artista.

Además, María Jiménez ha aprovechado para contar que ha vuelto a la música con una colaboración junto a Miguel Poveda. "Yo he venido a promocionar mi disco pero cobrando", le ha advertido a Jorge Javier.

Telecinco

María Jiménez ha confesado que ha logrado vender muchos discos a lo largo de su vida pese a que "las compañías te engañan todas". La cantante ha recordado que se ha visto arruinada en varias ocasiones debido a Pepe Sancho.

María Jiménez ha hablado de cómo lo pasó con su enfermedad y ha reconocido que cuando el médico le dijo que estuvo dos meses y medio durmiendo lo primero que dijo fue: "Verás para coger el sueño ahora". La cantante ha explicado que ella prefiere tomarse los malos momentos con humor. "No te puedes hundir en tu propia miseria, tienes que nadar para llegar a la orilla", ha recalcado.

Por otra parte, la cantante ha reconocido que tras pasar por su enfermedad se ha dado cuenta de toda la gente que le quiere. "España entera se ha vuelto católica conmigo rezando por mi", ha bromeado. Además, ha indicado que si es tan apreciada por la gente es por su "naturalidad".

Telecinco

Para terminar, María Jiménez ha recibido una llamada de Eugenia Martínez de Irujo en directo quien le ha confesado que "le quiere mucho" . Eugenia Martínez de Irujo ha confesado que lo mejor de la artista es su autenticidad.

Una noche llena de sorpresas donde también ha intervenido Miguel Poveda para darle una gran sorpresa y dedicarle una canción. Un momento que ha conseguido emocionar a la artista.