Tras la reciente boda sorpresa de su padre, Andrés Pajares, Mari Cielo Pajares ha viajado desde París, donde ahora reside para dar su opinión al respecto. La hija del artista ha acudido al plató de 'Sálvame' para contar en qué punto se encuentra su relación con su padre, con quien está muy enfadada. Y es que Pajares se ha casado en secreto y ella se ha enterado por la prensa. Pero eso no es lo que más le ha dolido a la joven. Hace tan sólo unos meses, Mari Cielo tuvo un accidente con el coche y su padre no fue a verla.

"Lo único que le he pedido a mi padre es que cuando me ha atropellado un coche, estuviera ahí", ha explicado muy dolida por la forma en la que su padre se ha comportado con ella. Otro de los temas por los que chocan padre e hija son por las fotografías subidas de tonos que comparte Mari Cielo Pajares. "Siempre he defendido el trabajo de mi padre y jamás me he avergonzado de lo que ha hecho", ha confesado.



Pero sin duda, lo que más le ha dolido a Mari Cielo es que su padre nunca le haya reconocido que tiene una relación con Juani Gil y, por supuesto, no le haya contado nada de la boda. "Creo que es un dependiente emocional y lo ha legalizado para que esté con él. No creo que Juani esté enamorada", ha opinado acerca del enlace de su padre con su secretaria.

Además no les augura un futuro muy prometedor porque no cree que su padre sea feliz ni que lo llegue a ser. "Me he tragado muchas" ha explicado entre lágrimas la joven después de decir que ella siempre ha estado cuando su padre la ha necesitado.

Después de este demoledor testimonio, Mari Cielo le ha mandado públicamente un mensaje a su padre: "Me encantaría que fueras feliz de verdad pero que no se lo cuentes a una cámara, que lo seas de verdad. Aunque no hables conmigo y no hables con nadie".