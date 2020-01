El Cejas perdió a su abuelo tan solo unos días antes de empezar el reality.

Ha preferido no contarle nada a sus compañeros.

El Cejas no ha entrado en 'El tiempo del descuento' en su mejor momento. Y es que el 'instagramer' ha vivido un auténtico drama familiar que le está impidiendo disfrutar del reality como le hubiera gustado. Por ello, Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, ha querido hablar con él en la intimidad del confesionario para conocer los motivos de su actitud dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Y, para la sorpresa de todos, hemos visto al influencer abrir su corazón de par en par. Algo que en 'GH VIP 7' no logramos ver del todo.

Telecinco

"Mi abuelo murió hace unos días y estoy pasando el duelo aquí", ha contado El Cejas, muy dolido. "No quiero dar pena, no es lo mismo pasarlo con los tuyos que aquí", ha dicho. "Mis momentos de bajón los tengo, pero bien. No he querido compartirlo porque aquí utilizan todo para hacerte daño, prefiero guardármelo para mí", ha confesado al presentador.

Telecinco

Y es que, para él, el regreso a la casa no está siendo nada fácil. "Está siendo más complicada, cuando me lo ofrecieron pensé que sería más fácil. Estoy pasando aquí mi duelo, en lugar que no es tu casa y con gente que no es tu gente, además echo en falta a mi Noemí, mi Alba y mi Mila", confesó, muy emocionado. Esperemos que en unos días se venga arriba y veamos al mismo Diego de siempre.