Cuando vivimos en vivo y en directo en la última edición de 'Supervivientes' la ruptura entre Violeta y Julen, nunca pensamos que, poco más de medio año después, estaríamos contando que la nueva parejita formada en el reality estaría ya hablando incluso de tener hijos. Nadie daba un duro por la relación entre Violeta y el italiano Fabio Colloricchio y, sin embargo, ahí siguen: mostrando su amor por las redes sociales y un canal propio en MTMad, enviándose mensajes de lo más azucarados públicamente y demostrando que los flechazos, a veces, ocurren de verdad. Lo suyo fue casi como un culebrón, y ahora ¡están dispuestos a jurarse amor eterno!

Bueno, ellos ya lo han hecho, aunque no sea con boda mediante: "Sé que igual es poco tiempo pero solo nosotros dos sabemos la intensidad de este tiempo vivido. Quiero decirte que eres la mujer de mi vida y que cada día que pasa te amo más. Y cada día que pasa me doy cuenta que en realidad sí se puede más. ¡Siempre más es increíble! Me doy cuenta cuando peleamos o estamos mal es como si me clavaran una espada en la panza. Una cosa rara que jamás sentí", le dedicó Fabio a la joven influencer en su Instagram. ¡Qué bonito!

Viendo esto, no cabe duda de que se adoran, e incluso él ha llegado a decir que SABE que Violeta va a ser la madre de sus hijos (menuda declaración de intenciones...), pero el verdadero motivo por el que siguen juntos no es sólo ese: según desveló Violeta, Fabio es el único novio que ha tenido a quien su madre y su hermana no han puesto NI UNA SOLA pega, y es que, al parecer, las trata como a verdaderas reinas. ¡Así cualquiera le deja escapar...!