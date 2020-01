View this post on Instagram

¡SIN PALABRAS! Familia virtual, aquí os dejo unos segundos de la noche tan especial que viví... Ayer entre todos vosotros por vuestras muestras de cariño y las personas que me acompañaron en la fiesta, conseguisteis que fuera inmensamente feliz. Gracias mi niña una vez más @mireiabalaguerbridal por hacer el vestido que yo deseaba, te has salido cariño. Gracias a la finca donde llevo diez años celebrando todos mis eventos y por supuesto a todo el equipo que lo forma. Gracias a las decoradoras por su magnífico trabajo. Gracias a todos los que colaborasteis para que mis invitados disfrutan sin límites (ya veréis en el vídeo a quién me refiero). En fin... ¡GRACIAS POR DEJARME UN RECUERDO PRECIOSO Y ETERNO! (Ahora os subo trocitos del cumple en stories) #mamamolona #feliz #gracias #👑