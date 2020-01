Parece que en 'Sálvame' no puede haber un día sin bronca, y si en algo son expertos en el programa de las tardes de Telecinco, es en sacarle punta a cualquier comentario de lo más nimio. De hecho, el pasado jueves, Kiko Hernández, en mitad de un roce con su compañera Chelo García Cortés, reveló que ella, en alguna ocasión, había alabado su faceta como presentador por encima de la de otros compañeros... y se ha liado parda. A Jorge Javier Vázquez se le torció el gesto, mientras que Carlota Corredera ha aprovechado su vuelta al programa este lunes para pedir explicaciones.

La colaboradora, hecha un manojo de nervios, ha intentado explicar que todo se ha salido de madre, que sólo quiso felicitar a un compañero y nada más... pero lo cierto es que Carlota se lo ha tomado fatal. "No sé cuánto tiempo lleva Kiko Hernandez presentando el programa. Años. No pensé que felicitar a un compañero me fuera a traer problemas. No digo que él esté mintiendo, pero está exagerando: le felicité por su trabajo, y le dije que él me repartía el tiempo muy bien para que yo pudiera opinar. Yo no te juzgué a ti profesionalmente, pero sí que dije que él me reparte muy bien el tiempo para tener más ocasiones de hablar. En ningún momento dije que él fuera mejor presentador que tú ni que Jorge", se excusó Chelo.

Carlota, mosqueada, respondió: "Yo no te voy a negar que estuviera esperando una llamada tuya, porque la esperaba. Pensé que me llamarías. Este es un programa libre, donde todo se puede opinar… pero no te voy a negar lo que pienso: que, para ensalzar a Kiko, no hace falta tirar a nadie. Es mi opinión. A mí tampoco se me ocurriría decir que un colaborador es mejor que otro". "Es que eso es una cosa distinta, porque yo no dije eso. No voy a entrar en el juego. Tampoco soy quién para juzgarte, porque creo que eres una gran profesional, igual que Jorge o Kiko. Yo soy responsable de lo que dije, y de nada más", añadió Chelo en su réplica.

Al final, esa llamada que tanto esperaba Carlota nunca se produjo: Chelo trató de llamarla en directo, aunque no suele hacerlo, pero al no obtener respuesta, dejó de intentarlo. ¿Y volvió a llamar? "No te llamé y te voy a ser muy sincera: Yo llegué a mi casa a las 10 de la mañana porque hice el Deluxe, y pensé en mandarte un Whatsapp. Pero te soy franca: pensé que mis compañeros criticarían si soy cobarde o no".

Con la conversación encendida y con presentadora y colaboradora que no daban su brazo a torcer, intentaron dar fin a esta situación: "Bueno, para mí, la prioridad siempre es el programa. Que se critique cómo reparto los turnos… si me lo dicen mis jefes, bueno, pero… no tengas ninguna duda de que yo salgo ahí fuera para que el programa salga lo mejor posible sin tirar a nadie".