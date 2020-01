Lola Índigo se ha estrenado como modelo de lencería.

La cantante y Don Patricio siguen jugando al despiste sobre el noviazgo que empezaron hace unos meses.



Quién le iba a decir a Lola Índigo hace unos años que su cuerpo iba a terminar empapelando las calles de medio país. La cantante y bailarina tiene tanto éxito que una conocida marca de lencería ha aprovechado su tirón mediático contratándola como imagen. Así es como Mimi Doblas ha acabado luciendo palmito en ropa interior en las marquesinas de los autobuses. La intérprete de 'Ya no quiero ná' está tan orgullosa de su nuevo curro de modelo como de su cuerpo, por eso no le importa confesar ¡y mostrar¡ que como muchas mortales ella también tiene celulitis.

Getty Images

Como a ella divina y estupendísima de la muerte ya la tenemos más que vista, Lola Índigo ha decidido compartir con sus seguidores de Instagram la cara B de esa imagen publicitaria. Mimi ha subido una foto del making off de la sesión en la que se la puede ver de espaldas en ropa interior totalmente al natural, sin retoques, ni filtros. “Mi culo Tezenis sin fotoshop xq el cartel no tenía parte de atrás y la celulitis también quería salir ❤️”, ha escrito la ex triunfita junto a la foto.

Sinceramente, chiquilla, celulitis más bien poca, eh... Así da gusto presumir de culo. De todos modos, la iniciativa de la ¿ex? ¿novia? de Don Patricio de mostrarse al natural ha sido más que aplaudida entre sus seguidores y no podemos estar más de acuerdo. De todos modos, para quien prefiera su versión tuneada tras pasar por la chapa y pintura del Photoshop, aquí podéis ver a Lola Índigo posando como modelo de lencería.

Con celulitis o sin ella, Lola Índigo sigue arrasando. Prueba de ellos es su reciente actuación junto a Don Patricio en los Premios Odeón donde cantaron 'Contando lunares' del canario. Una actuación que avivó aún más las especulaciones sobre si su noviazgo sigue o no adelante. Y es que la parejita lleva meses jugando al gato y al ratón, al ahora sí, ahora no,... Así, no chicos, así no, que nos estáis volviendo locos.

Getty Images

Y es que está claro que haga lo que haga Lola Índigo despierta expectación y es que a ella le mola provocar y a nosotros que lo haga. Así lo hace por ejemplo con sus atrevidos estilismos, como el mini kimono negro con plumas amarillas que lució en la alfombra de los Premios Odeón.