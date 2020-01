En los casi ocho años que lleva en televisión, la imagen de Ylenia ha experimentado una constante evolución.

Ahora, la colaboradora se ha animado a mostrar su melena al natural.



La colaboradora más sexy, explosiva y descocada de la televisión estrena nueva imagen. Ylenia Padilla nos tienes acostumbrados a su melenaza rubia a tope de extensiones, sus escotazos 'máximos' y su pose de chica despampanante con la que se lleva todas las miradas en cuanto entra a un plató. Sin embargo, el nuevo cambio de look de la de Benidorm le da un rollo de niña buena y cándida que, sorprendentemente, nos encanta. Pero ojo que ella no tiene muy claro si la despedida de sus características extensiones son o no un 'hasta nunqui' definitivo...

Gtres

Ylenia subía a sus stories un vídeo en el que se dejaba ver sin las larguísimas extensiones rubias a las que no tiene acostumbrados. La reina del 'tiki-tiki' aparecía con una melena corta por encima de los hombros, con flequillo, y sin rastro de escote con una sencilla sudadera blanca con cuello alto. ¿El resultado? La imagen más inocente y sencilla de Ylenia que aquí reconocemos que nos ha conquistado.

Instagram Ylenia Padilla

“Ya hace un año y medio que me rapé y mirad cómo me ha crecido el pelito”, explica Ylenia a sus seguidores poniendo sus clásicos morritos y atusándose la melena. Sin embargo, la valenciana, que ahora comparte plató con Alejandra Rubio comentando la 'La Isla de las Tentaciones', no tiene muy claro si su nueva imagen será definitiva y tiene dudas sobre qué hacer con su pelo. “No sé si volver a ponerme extensiones y melenón o dejar que se me sanee un poquito”, confiesa.

Instagram Ylenia Padilla





Y es que a muchos puede que ya se les haya olvidado que, como bien explica Ylenia en su vídeo, hace año y medio sorprendió a todos con un corte radical rapándose el pelo. Un cambio de look de lo más rompedor que hizo que muchos compararan a la colaboradora de 'Sálvame' con la mismísima Rihanna.

Ahora, muestra cómo le ha crecido el cabello desde entonces, algo que no habíamos podido comprobar porque su melena real quedaba oculta por sus extensiones. Veremos qué hace definitivamente Ylenia, si vuelve a caer en el mundo extensiones o si explota esa nueva imagen de niña buena que le da su melenita.