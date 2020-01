Le han estafado alrededor de 30.000 euros

Violeta no sabe siquiera si va a poder recuperar el dinero invertido

Ser una celebrity no te exime de tener problemas de lo más mundanos: todos se ponen malos, todos pueden sufrir estreñimiento y todos, al final, como el resto de los mortales, se mueren. Y tampoco se libran, por ser famosos, de que algún desalmado juegue con ellos. Ya le pasó a Belén Esteban con su ex representante, Toño Sanchís, en uno de los casos de estafa más mediáticos que recordamos, y ahora la que ha salido a la luz tras sufrir otra estafa ha sido Violeta Mangriñán, a la que habrían estafado con su marca de ropa ¡alrededor de 30.000 euros!



La ex superviviente ha pasado los últimos 2 meses casi en vela y con ataques de ansiedad, y todo porque supuestamente la representante de Fabio en España, a la que consideraba una amiga más, se habría quedado con el dinero del proyecto que quería lanzar, su marca de ropa: "Yo le cuento que a la gente le gusta cómo visto, y me gustaría proyectar esto de alguna manera, como una tienda o una marca de ropa. Le pido consejo, le digo que podíamos sacar las dos primeras prendas de la temporada, le explico lo que quiero y me dice que sí, que le deje hacer, que conoce a tal y cual y va a sacar la marca que yo quiero", ha contado en su canal de MTMad.



La chica se encargó de todo, y Violeta no desconfió al principio, ya que ella le explicaba en qué se estaba gastando el dinero, pero hubo algo que le hizo activar la alarma: "Las fotos eran un truño, me dijo que iba a venir tal maquillador que no vino… y yo ya le dije a Fabio que estábamos dando un dinero y no estábamos viendo resultados".

"Llega el día del lanzamiento de la marca, y ya había gente que me decía '¿realmente esta web es tan cara? Porque hay webs que te las hacen por 200 euros. Ésta no es para tanto, y no puede ser que se caiga el primer día'. Eso fue ya el principio del infierno que iba a descubrir", cuenta Violeta antes de seguir con impotencia: "Nosotros habíamos estipulado que a la gente le tenían que llegar los paquetes en 3 días. A las 2/3 semanas me empieza a escribir gente a mí, a mi hermana, mis amigas, a Fabio… y yo le comunico a esta chica que a la gente no le están llegando las cosas. Ella me dice que sí, que sólo ha habido problemas con 16 personas".

Violeta peca, de nuevo, de inocente, y se lo cree, hasta que un día estalló todo tras recibir un mensaje del jefe de la planta de producción de la ropa: "Ella lo que hizo, aparte de supuestamente quedarse con mi dinero, fue contratar a una persona que se iba a encargar de todo, y que infló el presupuesto un montón. Pues este hombre que me escribió me dice que él emitió una factura de la que no se le había pagado ni un cuarto de lo que se había firmado, y que además esta chica le había amenazado con denunciarle si se ponía en contacto conmigo. Me dijo 'evidentemente, yo he parado la producción y hay mucha gente que ni ha recibido los productos ni los va a recibir'". A Violeta, se le cayó el mundo a los pies.

Ahí, la cosa se complicó: "Yo me fui a la casa de esta chica, y no acabó bien, porque no supo decirme dónde estaba mi dinero. A día de hoy sigo sin ver ni un céntimo, pero es que el chico de la web no había cobrado ni un duro. Y el de la empresa de logística tampoco. Yo a esta chica le di un dinero para que pagara a la gente y no lo había hecho. Ella cogió el dinero y dijo ‘para mí, calentito’. Todo supuestamente, claro. Es una tía peligrosísima que se cree sus propias mentiras. La gente me escribía enfadada llamándome a mí estafadora, que me quería quedar con su dinero…".

Con las lágrimas a punto de brotar, explicó: "Nadie sabe lo que yo he pasado estos meses, no quería ni abrir la bandeja de entrada de mi Instagram. Yo lo único que había hecho era tener ilusión en un proyecto y tener confianza en una persona que hasta he llevado al cumpleaños de mi hermana y con la que nos hemos portado súper bien".

Desde luego, seguro que a la próxima -que la va a haber, porque ya ha dicho que piensa remontar con fuerza- aprende de sus errores y lo deja todo bien atado antes de lanzarse al vacío...