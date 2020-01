Fani aseguró estar muy confundida y haber sentido cosas que nunca había sentido en su vida.

Christopher no entiende el comportamiento de Fani con Rubén después de siete años de relación.

Llega un nuevo capítulo de 'La isla de las tentaciones' y aunque en un primer momento todas las parejas estaban seguras de su relación, ya ha habido algunos participantes que han mordido la manzana. La primera en hacerlo ha sido Fani, que en el anterior programa no se pudo resistir a los besos de Rubén. A Christopher le bastaron unos cuantos bailes para estallar de celos en su primera hoguera y aseguró no haber visto nunca así a Fani en sus siete años de relación. No nos queremos imaginar su reacción cuando Mónica Naranjo le enseñe sus apasionados besos con Rubén en el sofá de la casa de Villa Montaña.

Mediaset

Pero no solo ha sido Christopher quien flipó con el comportamiento de Fani, ella misma afirmó estar sintiendo cosas que nunca había sentido: "Es una situación muy complicada, me preocupada pero no. No me arrepiento. Me siento rara porque tengo novio, pero es que Rubén me ha hecho descubrir una parte de mí que hasta hoy no conocía". Esta noche la concursante se verá envuelta en otra embarazosa situación, ya que Rubén va a por todas, literalmente.

cuatro.com

Tal y como se puede ver en el avance del programa, Christopher abandona la hoguera para buscar a Fani ya que ha visto algo que no le ha gustado nada. La decisión que Fani tiene que tomar esta noche hará que cambie tanto su vida como la de su ¿pareja? radicalmente. Si finalmente Fani apuesta por Rubén...¿Será capaz Christopher de perdonarla?