Existe un dicho que, con razón, afirma que las mentiras tienen las patas muy cortas, y una vez más la sabiduría popular nos demuestra que está en lo cierto, porque si hace unos días Adara acusaba a Gianmarco de querer ligarse a su madre mientras ella estaba en la Casa de 'GH VIP 7' -y él lo desmentía por activa, por pasiva y por todos los lados-, ahora parece que se le vuelven a abrir los frentes al italiano: su ex amigo Antonio David Flores se ha ido de la lengua... ¡y ha confirmado lo que Adara sabía y él negaba!

Mediaset

Efectivamente, Gianmarco sí quiso acercarse más de la cuenta a Helena, porque si hace unos días el ex Guardia Civil le confesaba a Anabel Pantoja que Gianmarco le había dicho que le gustaba la madre de Adara, ahora se reafirmaba en 'Sálvame': "Es un comentario que Gianmarco me hace a mí. Él me habla de que le gusta la madre de Adara, que le parece una mujer interesante y guapa y que, como no había tenido dentro nada con Adara, pues...", señalaba, cortando el final de la frase para dar a entender que a joven tenía razón en sus sospechas. "Hasta tenía su número de teléfono, creo recordar que me dijo que se habían escrito o se habían llamado", añadió Antonio David.

Mediaset

De momento no sabemos cómo se tomará Adara esta confirmación, a pesar de que probablemente sería su madre la que le contó las intenciones de Gianmarco... y ella decidió creerle a él cuando le dijo que aquello era mentira. Ahora que ya ha dejado la Casa, su reacción está a la vuelta de la esquina...