La periodista y presentadora María Teresa Campos no frena ni tras una ruptura, y es que este lunes acudía a echar la tarde junto a Broncano a su programa de Movistar+ 'La Resistencia'. No era la primera vez que acudía, y de hecho no hace mucho de la última vez: fue en octubre de 2019, pero debe de ser que le ha cogido tanto gusto que ha decidido repetir, y así lo confirmaba a su llegada al programa: "Me encanta", dijo, además de añadir que le divierte mucho ir, ya que David Broncano le cae estupendamente. "Coincidimos en los Ondas", recordó.

A sus 78 años, María Teresa ya ha decidido hacer lo que le venga en gana, y no es para menos: allí bailó y vaciló al presentador como la que más, y es que con una carrera impecable a sus espaldas, la presentadora ahora quiere hacer lo que más le divierta, y eso pasa por este tipo de programas, donde ahora adora ser la invitada. Además, este lunes contaba con visitas: sus dos nietas (Carmen -hija de Carmen Borrego- con su novio y Alejandra -nieta de Terelu-) y la actriz Candela Peña, que insistió en ir al programa cuando fuera María Teresa, ya que la adora.

Alejandra Rubio hizo como su abuela y se entretuvo, con una sonrisa y a pesar del frío, a hablar con los medios, a los que afirmó que estaba encantada de ir a ver a su abuela, porque, igual que ella, adora a Broncano: "Me cae genial", apuntó. ¡Normal que luego se quisiera hacer fotos con él, tal y como desveló su abuela a la salida!