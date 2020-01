Andrea e Ismael se conocieron en 'First Dates' y llevan un año y medio de relación

Andrea se ha besado con Óscar.

Andrea e Ismael eran sin duda la pareja más inestable de 'La isla de las tentaciones'. Y es que a pesar de llevar más de un año de relación, lo celos de la joven estaban mermando enormemente la pareja. Por ese motivo, decidieron entrar al programa. No obstante, en vez de arreglar la situación, parece que están haciendo todo lo contrario. Andrea cada vez está más ilusionada por Óscar, uno de los solteros. Incluso ha llegado a confesar que lo pone celoso con otros chicos de la casa porque le gusta mucho. Atentos a la reacción de Ismael cuando ha visto las imágenes de su chica en la hoguera semanal.

“Veo que cada vez está más unida a Óscar y no lo entiendo. Esa no es de la chica que yo me enamoré. Ahora mismo lo único que me apetece es seguir pasándomelo bien y disfrutando de esta experiencia. No voy a pensar en nada más”, fueron las palabras que dijo el culturista al ver las imágenes de su chica con el soltero. No obstante, aún le falta por ver lo peor.

Y es que en la última cita, el tonteo entre Andrea y Óscar ha ido a más. Hasta se han besado, si con dedo de por medio, pero no deja de ser un beso que seguro que no le hace ninguna gracia a Ismael. No obstante, parece que él tampoco lo está pasando nada mal en República Dominicana. El culturista ha encontrado una especial debilidad en Mimi, la maestra, y Andreina, la explosiva venezolana.