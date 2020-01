Fani quiere compartir su cama de la villa con Rubén.

Christofer está cada vez más decepcionado con su chica.

Parece que las chicas ya están muy cómodas con los solteros en 'La isla de las tentaciones'. Y es que alguna como Fani parece haber olvidado por completo a Christofer, su pareja desde hace seis años. La propia Fani ha llegado a confesar que no sabe muy bien lop que le está pasando, pero que no lo está pudiendo remediar. Mientras, Christofer lo único que hace es pensar en su pareja sin llegar a disfrutar del todo del programa. En el último episodio, hemos podido ver como Fani ya no oculta lo que siente y decide pasar la noche con Rubén. Sí, muy fuerte.

“Me está doliendo mucho la actitud que está tomando con Rubén. No estoy entendiendo muy bien lo que está haciendo en el programa. Parece que me ha olvidado”, confesó Christofer en la hoguera que viven los concursantes. “Si yo tuviera esa actitud con alguna de las solteras, Fani no me lo perdonaría nunca. Lo tengo muy claro”, concluyó el teleoperador, muy dolido al ver lo bien que se lo estaba pasando su chica con el ex futbolista Rubén.

Y es que esto no fue todo. Seguro que la siguiente hoguera será aún peor para Christofer, ya que su chica ha acabado en la cama con Rubén. Algo que provocará una tremenda decepción en la pareja de Fani. “No puedo evitarlo. Estoy muy a gusto con Rubén. Por una vez siento que alguien me hace sentir tan especial como merezco”, aseguró Fani de su relación con el ex futbolista.