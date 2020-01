Álex está disfrutando mucho de su estancia en 'La isla de las tentaciones'.

Fiama tiene su segunda cita con Joy.

Sin duda, la pareja formada por Álex y Fiama es una de la más sólida en 'La isla de las tentaciones'. No obstante, parece que los últimos comportamientos del ex pretendiente de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' está dejando flipando a su pareja. Y es que Álex ha encontrado su sitio en la villa y cada vez está más a gusto en el concurso. Algo que, como era de esperar, no ha hecho mucha gracia a la canaria. En las imágenes, hemos podido ver a un Álex totalmente desinhibido con las solteras y disfrutando al máximo esta experiencia única.

Al principio, Fiama vio con muy buenos ojos el comportamiento de su pareja. “Bueno parece que está disfrutando y se lo está pasando genial. Eso me gusta. Creo que es bueno para él. No creo que hubiera sido buena opción aislarse y alejarse del grupo. Al fin y al cabo yo estoy haciendo lo mismo. Así que no me molesta para nada”, aseguró la canaria tras ver las primeras imágenes de su chico en la villa.

No obstante, todo cambió cuando vio a su chico bailando con las solteras. “Esto sí me molesta mucho más. Cuando yo le digo de bailar fuera de aquí no hay manera de que lo haga. Y, sin embargo, aquí parece que baila bien y todo. No me lo termino de creer. Me quedo flipando la verdad”, concluyó la ex tronista. Veremos cómo se toma Álex cuando vea la romántica cita que ha tenido ella con Joy.