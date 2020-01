Ahí donde le ves con esa carita de no haber roto un plato en la vida, el pequeño se ha convertido en uno de los tronistas más mediáticos de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Si aún no te suena te damos más pistas: Es uno de los mejores amigos de Noel Bayarri, participó en 'Supervivientes' Italia y rompió en varias ocasiones el corazón de Ruth Basauri, también ex tronista del famoso programa. Es todo un ligón y es uno de los influencers más buenorros de España...¿Le pones ya nombre?

Pues sí, es Iván González, y también nos ha costado mucho reconocerlo. Con ese pelo cazón, mellado y esa media sonrisa ha sido un poco difícil adivinar quién es. "Nunca juzgues a un libro por su portada", titula el ex tronista la publicación. Un título que también ha escrito en italiano ya que tiene que preparar a sus fans de Italia para su próxima participación en 'Grande Fratello', la edición de 'Gran Hermano' del país vecino.

Con 28 años recién cumplidos ha tenido allí prácticamente la misma trayectoria que en España, participando en 'Temptation Island' y en el 'MHYV' italiano donde se encontró el amor con Sonia Pattarino. Sin embargo, su historia terminó el pasado mes de septiembre de 2019. Ahora, sin compromiso se embarca en este ‘GH’ del que veremos si sale con alguien o soltero y entero. El influencer está muy ilusionado con esta nueva aventura y considera a Italia como su segunda casa, le deseamos mucha suerte en esta nueva experiencia.