Tamara Gorro es una de las influencers que no se calla nada. Desde un problema de salud en un dedo hasta el más mínimo cambio de su rutina, por eso, hemos conocido cómo ha entrado en sus 33 años: malamente, como diría Rosalía. La líder de su familia virtual está sufriendo un episodio de gripe después de la gran fiesta que se pegó para celebrar el cumpleaños este fin de semana. El frío y la resaca de la fiesta podrían haber sido las causas de que haya estado convaleciente.

"Jamás había cogido la gripe... estoy malísima. Dolor de cuerpo, cabeza, garganta, fiebre, mareos... Perdonad que no esté por aquí, pero no puedo con mi cuerpo", ha compartido la influencer con una imagen en la que se le puede ver la cara de convaleciente y el mal rato en el que se encuentra manteniéndose tumbada en la cama. "Me he levantado un poquito mejor pero estoy con temblores, estoy malísima", aseguraba la influencer a través de las stories esta mañana en la que ha pasado el día con sus hijos ya que era festivo en su lugar de residencia.

Instagram

Viendo lo mal que se encontraba a través de los vídeos, Tamara ha recibido miles de mensajes de apoyo para darla fuerzas para superar este episodio de gripe. Un montón de tweets y mesajes de Whatsapp que la influencer ha agradecido a través de una storie.

Junto con sus hijos, Tamara ha disfrutado del día jugando y riendo a pesar de necesitar estar en cama y descansar, y es que la influencer busca siempre estar junto a sus pequeños disfrutando de todo el tiempo posible a su lado mostrando que es muy niñera, motivo por el que busca su tercer hijo. "Necesidad: Cama. Obligación y placer: Jugar", escribía en una de las stories antes de ver cómo echaba carreras en patinete por los pasillos de su amplia casa con sus dos hijos. Los tres reían y disfrutaban después de haber pasado la mañana pintando juntos en la casa.