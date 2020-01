La presentadora ha protagonizado grandes momentos con sus sustos en directo.

Después del susto que le ha dado Jorge Javier, se ha vengado de lo lindo.

Da igual si es Halloween o si está sola en el plató, María Patiño es muy asustadiza y lo ha dejado claro en numerosas ocasiones. No hace falta que aparezca un compañero enmascarado, no creáis, la última vez, de hecho, se asustó con su propia sombra... Sí, como os lo estamos contando. También le pasó en medio de 'Sálvame', cuando al apoyarse en la silla pegó un grito que dejó atónitos a sus compañeros y resulta que se había asustado con ella misma. Para sus seguidores ya es parte del carácter de la presentadora, y les encanta. Y a nosotros también. Pues el último susto no, SUSTAZO, se lo ha llevado por culpa de Jorge Javier Vázquez.

El presentador de 'Sálvame' ha vuelto a coger los mandos del programa a eso de las 17 horas, cuando finaliza el 'Limón', y su llegada ha sido tan inesperada que María ha dado un bote. ¡Menudo vuelco le ha dado el corazón!

telecinco

Eso sí, la co presentadora no lo ha dudado y se ha vengado con una pequeña bromita a su compañero, ¡le ha dicho que le ha roto las gafas! Nada más lejos de la realidad, pero oye, otro pequeño susto que se ha llevado Jorge Javier al pensar que dejaba a su compañera sin ver tres en un burro. Además, ha soltado otra broma a la que acostumbra y nos hace reír mucho: "¿Me puedo ir a casa?", JAJA, como si hubiera sido casi un accidente. Venga, María, que no es para tanto.

Ya os hemos dicho, no es la primera vez que le pasa... Twitter está lleno de momentazos como este y no podríamos reírnos más. Menuda forma de alegrarnos las tardes, Patiño, ¡gracias!