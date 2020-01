Gianmarco no está pasando unos buenos días y todo es por la salida de su amada querida Adara. La salida de la concursante fue totalmente inesperada y provocó en el italiano un auténtico desconsuelo. Algo más tranquilo, Gianmarco ha querido explicar a todos los espectadores cómo se encuentra a través de su blog y como no podía ser de otra manera le ha dedicado unas preciosas palabras de amor a Adara. "La gala de anoche para mí fue muy dura… La despedida de Adari me ha dolido muchísimo porque me he enterado de cosas que no puedo controlar… ", escribía reconociendo que está mucho más enamorado de su compañera de lo que él creía.

Telecinco

"Me he enterado de cosas que no puedo controlar... Por ejemplo, que solo con mirarla a los ojos me pierdo completamente en ella, que su ausencia me lastima, que la quiero mucho mucho mucho mucho y tantísimas otras...", seguía el concursante en su blog.

"Lo que más me interesaba era saber que sus sentimientos hacia mí no habían cambiado y que sentía exactamente lo mismo que yo. Ella me lo ha asegurado y por lo tanto, esto ya me hace estar más seguro y tranquilo", sentenciaba no sin antes tener unas palabras de cariño hacia su familia y, en concreto, para su hermano Luca. ¿Qué pensará cuando se entere que él y Adara ya han hecho las paces?