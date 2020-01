La vida da muchas vueltas, y si no que se lo digan a Isa Pantoja y Asraf Beno, que cuando estaban casi apunto de perder la esperanza en el amor (especialmente ella, que saltaba de un hombre a otro como una abeja entre flores), se conocieron en 2019... ¡y ahora han hecho un año de relación! No decimos ninguna mentira si afirmamos que pocos daban un duro por esta relación y, sin embargo, ellos han demostrado que se pueden superar las dificultades con la fuerza del amor... donde las dificultades tenían nombre y apellidos: Isabel Pantoja, por su oposición a esta relación al principio, y Omar Montes, que no cejó en su empeño de recuperar a Isa aun cuando ella ya había formalizado su nueva relación.

Pues bien, este 21 de enero, su amor ha cumplido un año, y tras las celebraciones pertinentes entre vino (mucho vino) y esperamos que sexo salvaje, Asraf ha sacado un huequecito para felicitar a su chica públicamente en las redes sociales, con un collage de sus recuerdos más imborrables: imágenes de GH VIP, de la feria de Sevilla y de algunos de sus viajes, como el último a Dubai: "Desde el primer día me robaste el corazón. Mano a mano fuimos caminando por el sendero del amor. Tú eres la que me comprende, eres la que cura mis heridas, eres la mujer de mi vida y por eso hacemos nuestro primer año... el primero de muchos. Te amo shinita", le ha escrito.

Ella no ha tardado en responderle también por redes sociales, y lo ha hecho con un verso de un cantante que le gusta mucho, Anuel AA, y su canción 'Ayer 2': "ojitos chiquititos paressssse coreana😍", le ha puesto en los comentarios, y ha añadido: "siempre en el mismo team💫LOVEU". ¿Se puede ser más monos?