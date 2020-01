Jorge Javier ha revolucionado su perfil de Instagram con una foto donde sale con enseñando pectorales.

"Es impresionante, en mi vida me he visto tan bien" dijo en 'Sálvame'.

Jorge Javier Vázquez está a tope de trabajo. A sus 'Sálvame' diario y 'Deluxe' de los sábados, ahora se encuentra grabando vídeos y realizando las fotografías que servirán para la promoción de la próxima edición de 'Supervivientes' que presentará, como en ediciones anteriores, junto a Lara Álvarez.

El presentador está mejor que nunca, en cuanto a físico se refiere, y siempre que puede presume del cuerpazo que se le está quedando.

Tan bien se ha visto en las imágenes de la nueva promo que no ha dudado en parar el programa del pasado miércoles en el que Gustavo González se sometía a un polígrafo para enseñar una de esas fotos. Él mismo adelantaba a los espectadores que los responsables de 'Sálvame' han tenido que pedir permiso para mostrar lo que iban a enseñar a continuación.

Jorge Javier no podía evitar una sonrisilla de orgullo cuando se ha visto en pantalla mostrando pectorales con una camisa desabrochada y unos collares étnicos al cuello. "¿Este soy yo? ¡España tiene que verlo! En mi vida me he visto tan bien" decía sobre la foto el catalán.

"Es impresionante, en mi vida me he visto tan bien", ha opinado en presentador sobre su retrato. Su compañera Gema López le piropeaba diciendo que parecía un soltero de 'La isla de las tentaciones' y él mismo reconocía: "Soy un tentador".



Jorge Javier no cabía en sí de su gozo y decía "Sé que tengo que seguir con el polígrafo, pero dejaría esta imagen hasta las nueve".



El presentador se ha visto tan, tan, tan bien que no ha dudado en compartir esa misma imagen en su perfil de Instagram con un mensaje de lo más provocador: "Soltero. No escribo más ni menos."

La imagen ha acumulado más de 30.000 Me gusta y más de 1.700 comentarios, entre los que ha habido muchas celebrities que ha piropeado a Jorge.

Jorge Javier ha cambiado sus hábitos alimenticios y ha tomado consciencia de lo importante que es hacer ejercicio gracias a los profesionales de Pronokal y ha surgido efecto ¡si hasta marca tableta!