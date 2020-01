El profesor 'buenorro' de La Academia es un experto en fitness.

de La Academia es un experto en fitness. Cesc Escolà ha prometido poner en forma a todos los concursantes.

"Como profesional soy exigente, divertido, empático y muy perfeccionista. Y, personalmente, soy muy abierto, cercano, en algunas cosas un poco egoísta y muy detallista con la gente que quiero". Así se define Cesc Escolà, el nuevo profesor de fitness que ha aterrizado en La Academia de 'Operación Triunfo' para poner en forma a los 12 concursantes que, desde el 12 de enero, participan en el 'talent show' de Televisión Española.

Y desde el primer día, el catalán, que apenas tiene 27 años, ha arrasado. Primero entre los concursantes, que no tuvieron problema en hablar sobre su espectacular físico ¡y en la primera noche del encierro!

Y segundo, en las redes sociales: en un sólo día, Cesc pasó de tener 7.000 seguidores a 23.000. No es raro. El chico es un cañón del colorado. No hay más que verlo… Vamos que si fuera nuestro entrenador no tendríamos excusa para saltarnos ni una clase.

¿Pero quién es él? Cesc es catalán y le apasionan la música y el deporte. Tanto es así que en su juventud hizo trombón, solfeo y batería, y su hermano es músico.



En materia deportiva es evidente que está más que formado: estudió un grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en INEF y llega dispuesto a darlo todo. "Sabía que esto iba a ser un bombazo", ha dicho. ¡Ni que lo digas!



Cesc forma parte de la plantilla de profesores de 'OT 2020'. Y desde el mismo día de su presentación ya causó sensación. Las redes se llenaron de mensajes: "¿De dónde ha salido el nuevo profe?" "¡No me voy a perder ni una clase de fitness! ¡Madre mía!"

Cesc dice que tiene un don musical que le ayudará a impartir sus clases de fitness en La Academia: "Poder combinar las dos cosas es fantástico", explica. Pero lo cierto es que a nosotras nos vale con verlo. ¡Menuda tableta de chocolate se gasta!



Es normal porque no para, dice que le gustan todos los deportes: "Una de las cosas que más adoro del fitness es el equilibrio entre el cuerpo y la mente".