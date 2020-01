Dicen que el mundo es un pañuelo, y es un dicho que no puede tener más razón, y es que ¿a quién no le ha pasado encontrarse a alguien conocido en otra ciudad? ¿O enterarse de que un conocido tuyo, de repente, está saliendo con una compañera tuya del colegio? Pues sí, son cosas que pasan, y a nuestro famosos también les ocurre. ¿Las últimas? Las extronistas de MYHYV Lola Ortiz y Samira Jalil, que además de compartir color de pelo y pasado en 'MYHYV'... ¡ahora también comparten novio! Bueno, vamos a ser más exactos: Lola "se ha quedado" con el novio que soltó Samira hace unos meses.

Lo que leéis: Samira cortó con Rubén en enero de 2019 defintivamente (después de otra ruptura y una reconciliación que no duró demasiado), y tras varios meses sin saber del chico, ahora ha vuelto a salir a la palestra, porque se ha ligado a otra ex tronista: Lola. Sí, la misma Lola que hace unas semanas se decía que se podría haber enrollado con Diego Matamoros en una discoteca, aunque al final no había pasado nada. Lo dicho: ¡el mundo es un pañuelo!

Pues bien, ahora la parejita ha hecho público lo suyo a través de un vídeo en el canal de MTMad de ella, en el que se puede ver su último viaje juntos: Las Vegas, si bien a finales de 2019 ya estaban juntos, y el mismo 1 de enero le enviaba un mensaje a través de las redes: "Gracias por aparecer", le dedicaba. A ver si esta vez a Rubén le salen mejor las cosas y resulta que en otra tronista ha encontrado al amor de su vida. ¡Felicidades, pareja!