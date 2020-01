Normalmente un embarazo suele ser motivo de alegría en una familia: es la expresión máxima del amor entre dos personas, que piensan traer al mundo a una personita a la que cuidar y educar. Sin embargo, existen situaciones en las que un embarazo puede no ser la mejor de las noticias, ya sea por temas de pareja, económicos o de cualquier otra índole. Por eso hace una semana nos sorprendía la llorera que se pillaba Yoli Claramonte en 2017 al enterarse de que estaba en estado de buena esperanza: sí se alegraba, pero a la vez estaba muerta de miedo.

Sin embargo, entonces nos quedó por saber la reacción del que por entonces aún era su chico, Jonathan Pérez. No sabíamos muy bien cómo se lo iba a tomar, pero Yoli, al fin, ha publicado en su canal de MTMad el momentazo en el que se enteró, y casi no hizo falta decir nada: él la mira a ella. Ella le mira a él. Él mira el predictor... y una sonrisa de oreja a oreja cruza su cara.

"¿Es un nene?", le preguntaba con ilusión nada más entrar en el baño, donde se encontraba ella aún. Yoli, sin poder pronunciar palabra, asentía con la cabeza y se echaba a llorar otra vez. "No llores, si esto es una alegría. Qué bien, un nene o una nena… ¡un hermanito para Valeria!", se alegraba él mientras la abrazaba. "Ya, pero no sé. Estoy rayada, no sé si es el momento… Calculo que estoy de un mes y pico, porque en octubre no me bajó la regla y estamos a finales de noviembre", recordaba en el vídeo Yoli. Al menos, para quitarle hierro al asunto, Jonathan bromeó con que ya no pensaba tener más hijos: "Yo me hago la vasectomía, eh... porque si no… me rajo las pelotas, porque me voy a consumir. ¡Me voy a quedar calvo!".

Un final infeliz

Nada sabían de lo que se les venía encima. A Yoli la habían ingresado poco antes por meningitis, y le hicieron una prueba que no se puede hacer estando embarazada: "En el hospital no me dijeron que lo estaba, y me la hicieron, entonces voy a ir a una clínica privada para quitarme el miedo y la ansiedad que tengo últimamente".

A día de hoy, sabemos que ese bebé nunca llegó a buen puerto, pero quizá en el siguiente capítulo cuenta qué es lo que pasó realmente...