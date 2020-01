La red social Instagram cierra la cuenta de los 'triunfitos', Eli y Jesús por mal comportamiento.

por mal comportamiento. El gaditano y la canaria están siendo los concursantes más polémicos de esta edición de Operación Triunfo.



Los concursantes de OT 2020 llevan solo unos días dentro de la academia y el ambiente está que arde... La red social Instagram ha decidido cerrar los perfiles oficiales de la concursante canaria, Eli y el gaditano, Jesús por lo que consideran las malas actitudes que están teniendo en la academia. Recordemos que al entrar en la academia de OT todos los concursantes se crean perfiles oficiales en esta red social. Además, el público está pidiendo vía redes sociales la expulsión disciplinaria de los dos 'triunfitos' por la mala imagen que están dando.

estan haciendo todo este tipo d comentarios constantemente encima q le digan a samantha "si el no sabe planchar tu no sabes aparcar" perpetuando a los roles de genero y q rafa desde q empezo a planchar haya usado un tono mas "afeminado" asco #OTDirecto20E pic.twitter.com/YpjI8eA48y — ً (@evolutionasa) January 20, 2020

Jesús está recibiendo numerosas críticas por su particular sentido del humor... Mientras Rafa planchaba y hablaba con Samantha, Jesús soltó que “si él no sabe planchar, tú no sabes aparcar”, una frase que levantó ampollas y que fue vista como un gesto machista. Y no ha sido la única perla que ha soltado el de Cádiz.“¿Cómo voy a hacer twerking, si soy un tío?” o “esto que estamos haciendo aquí en esta academia le da mil vueltas a un conservatorio” han sido las últimas frases que terminaron por dinamitar la situación.



Y la cosa no mejora. Después de que Instagram tomase cartas en el asunto y cerrase sus cuentas, los comentarios de Jesús no han cesado. Ayer, el gaditano criticó a dos de sus compañeros por travestirse. Bruno, Javi y Rafa decidieron maquillarse y vestirse de mujer y fue entonces cuando el gaditano volvió a las andadas: "Entonces el único macho que hay aquí soy yo, ¿no?", le soltó Jesús a sus compis...

La canaria no se ha quedado atrás. Eli también contestaba de malas formas y ha tenido gestos obscenos. Especialmente con Ariadna, con la que ha tenido numerosos enfrentamientos estas semanas. "¡Que te calles!" o "¡Todo el día cantando, coño!" son algunas de las lindezas que le ha soltado a su compañera. Noemí Galera tomó cartas en el asunto y se reunió en privado con la canaria para intentar solucionar la situación. Todo apunta a que el cierre se debe a la denuncia de los usuarios, y que la red social haya actuado en consecuencia. En otras ediciones las redes sociales han criticado comportamientos de los concursantes, pero no han sido tan fuertes como estos...