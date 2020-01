Isa P habla sobre el cumpleaños de su hermano, Kiko Rivera

Kiko Rivera celebrará su treinta y seis cumpleaños por todo lo alto, el cantante ha enviado a sus amigos y familiares la invitación para la fiesta en la que parece no faltar ningún detalle. La invitación explica que la celebración tendría varias partes desde un photocall hasta un cóctel. Isa Pantoja acudía a 'El programa de Ana Rosa', dónde es colaboradora y sus compañeros le han preguntado sobre el cumpleaños de su hermano y si había recibido la invitación. La hija de la tonadillera ha confesado que no le ha llegado nada sobre el cumpleaños de su hermano, pero que aún así no pensaba ir.

Telecinco

Chabelita enseñaba en el programa que, de su hermano solo recibía promoción sobre los proyectos que realiza. "No me ha llegado, de verdad que no me ha llegado", explicaba Isa P. Los compañeros le insistía sobre el tema, ¿pero si te llega irías? le preguntaban a la hija de Isabel Pantoja. "Si no me ha llegado ya es porque no me a invitado", contaba Isa a lo que remataba. "Por otro lado no iba a ir, seguro que ya sabemos quién va a ir y no".

Telecinco

Joaquín Prat ha aconsejado a su compañera que mantenga una conversación con su madre y que vaya a verla en estos días. El periodista ha aconsejado a Isa Pantoja tratar el tema de su actual pareja Asraf, y que podría proponer ir a comer los tres. Antonio Rossi ha añadido que la conversación debe ser íntima: "primero ellas dos, luego ya los satélites".