Algunas relaciones de 'La isla de las tentaciones' empiezan a tamalearse debido a los comportamientos que tienen algunos de los concursantes. La pareja compuesta por Álex y Fiama es una de ellas. Llevan cinco meses y están prometidos, pero eso no quita que las dudas surjan, sobre todo de parte del extronista. Álex está viendo cosas que no le gusta de su pareja en la convivencia con los chicos y chicas y se lo contaba a la chica que ha elegido como tentación esta semana.

En imágenes inéditas de Telecinco, Álex se desahogaba con Andrea. "Fiama ha hecho cosas aquí dentro que son tonterías pero ella es la primera que decía que había que pensar en la familia...", le contaba el concursante bastante decepcionado. A Álex le molesta mucho que su pareja cuente intimidades a personas que acaba de conocer, y es que Fiama lo cataloga como un chico muy celoso. "Primer punto que no es verdad, después que qué necesidad de decir eso y me deja como un p** lunático".

"La estoy echando mucho de menos y esto me duele. Pienso que puedo perderla y eso no me gusta nada", aseguraba al principio del concurso Álex. De hecho, en varias ocasiones, el extronista se derrumbaba con sus compañeros en las hogueras, lugar dónde la presentadora, Mónica Naranjo les muestra las duras imágenes a los concursantes. "Te está viendo toda España y a mí me vas a crear un problema", finaliza Álex.